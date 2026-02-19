いざというときの防災対策。寒さが厳しい時季は、いつもの備蓄だけでは対策不足かもしれません。「気候変動の影響もあって夏の暑さだけでなく、冬の寒さも厳しさを増す昨今、防災においても防寒対策は手厚くしておく必要があります」と指摘するのは、看護師資格をもち、国内外30か所以上の被災地で活動してきた、国際災害レスキューナースの辻直美さん。冬の地震を乗り越える知恵と工夫について、話を伺いました。冬の地震での被災