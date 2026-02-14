元広島県安芸高田市市長の石丸伸二氏が１４日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＲｅＨａｃＱ【衆院選２０２６】あつまれ！当選の森…今後どうなる？まったり緊急生配信」に出演。高市早苗首相への質問が炎上したお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光について私見を述べた。太田はＴＢＳ系選挙特番「選挙の日２０２６」で「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家っていうのは、責任の所在があやふやになることが今ま