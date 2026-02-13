2月12日放送の『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、フリーアナウンサーの宮根誠司が番組終了を告げた。『ミヤネ屋』の今年9月末での終了は複数のメディアに報じられてきたが、宮根本人から直接の報告がなされ、番組終了が正式に伝えられる形となった。「宮根さんは、これまで何度か番組をやめたいとの意向を漏らしたものの、制作の読売テレビのほか各所から “遺留” があったと明かしていました。宮根さんは『まだ元気