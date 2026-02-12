【書評】『トヨタ対中国EV熾烈な競争が最強メーカーを生む』／中西孝樹・著／日本経済新聞出版／1980円【評者】加谷珪一（経済評論家）自動車が日本の基幹産業であることは言うまでもないことだが、そうであるがゆえだろうか、国内では自動車の未来について冷静な議論が出来ていない。メディアではいまだにガソリン車 vs EV（電気自動車）という狭い図式で、かつ情緒的に取り上げるケースが多く、これがミスリードを招く。今