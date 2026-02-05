1月20日からの大雪で、全国の死者数が38人に上りました。総務省消防庁のまとめによりますと、1月20日からの大雪に関連した全国の死者数は5日午前8時半時点で、北海道や東北など1道1府7県であわせて38人に上りました。新潟県が最も多く14人で、秋田県が7人、山形県が5人などとなっています。また、全国のけが人の数は413人に上っていて、このうち新潟県は143人、青森県では114人が重軽傷を負っています。