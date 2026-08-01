【地震情報 2026年8月1日】(11:52更新)11時48分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約80km、地震の規模はM5.8、最大震度4を北海道、青森県、岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年8月1日】(11:51更新)11時48分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約80km、地震の規模はM5.8、最大震度4を北海道、青森県、岩手県で観測しています。この