ヘッドレストに開いた穴。運転席後ろのガラスは大きく割れ、砕け散っています。「耳元から…、後ろから何か飛び込んできたのか、上から落ちてきたのかは分からないけれど、とにかくガラスが『バン！』といったので」と、当時の恐怖を語るのは青森県に住む60代の女性。先週、秋田・八峰町を軽トラックで走っていたところ、山側からサルが現れ道路を横切っていったといいます。その次の瞬間でした。けがをした女性：（サルがいた）辺