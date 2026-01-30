今年に入り、元K-POPアイドルたちの悲痛な訴えが続いている。命が危ぶまれるほど深刻な状態にあることをうかがわせる内容だ。【写真】リジ「人生が終わった」と号泣ガールズグループAFTERSCHOOL出身のリジは1月28日、インスタライブを行い、ファンとリアルタイムで交流した。楽しい時間となるはずだった配信の中で、リジは「うつが本当にひどい」と切り出し、「芸能人として生きることは、すべてがさらけ出される人生だ」と心境を