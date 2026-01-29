セレッソ大阪は29日、アバディーン(スコットランド1部)FWイェンギ・クシニ・ボジャの期限付き移籍加入を発表した。移籍期間は26年6月15日まで。前日の28日には実弟であるFWテテ・イェンギの町田への期限付き移籍加入が発表されており、背番号は兄弟そろって99を着ける。190cmの長身を誇るイェンギ・クシニ・ボジャは母国オーストラリアのアデレード・コメッツFCやアデレード・ユナイテッドFC、ウェスタン・シドニー・ワンダラ