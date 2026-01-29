実弟は前日に町田入り…C大阪、スコットランド1部から190センチ豪州代表FWを期限付き移籍で獲得!!
セレッソ大阪は29日、アバディーン(スコットランド1部)FWイェンギ・クシニ・ボジャの期限付き移籍加入を発表した。移籍期間は26年6月15日まで。前日の28日には実弟であるFWテテ・イェンギの町田への期限付き移籍加入が発表されており、背番号は兄弟そろって99を着ける。
190cmの長身を誇るイェンギ・クシニ・ボジャは母国オーストラリアのアデレード・コメッツFCやアデレード・ユナイテッドFC、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFCでプレー。その後、イングランドのポーツマスに在籍し、今季はアバディーンに加入していた。また、23年にデビューしたオーストラリア代表では11試合6得点を記録している。
クラブを通じ、「セレッソ大阪に加入することができ、大変光栄です。ファン・サポーターの皆さんの前でプレーできること、そして歴史あるクラブの一員として戦えることを楽しみにしています。クラブのために全力を尽くします」とコメントしている。
クラブ発表のプロフィール
●FWイェンギ・クシニ・ボジャ
■生年月日
1999年1月15日(27歳)
■出身地
オーストラリア
■身長/体重
190cm/93kg
■経歴
アデレード・コメッツFC-アデレード・ユナイテッドFC-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズFC-ポーツマス(イングランド)→アバディーン(スコットランド)
