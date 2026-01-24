「ムダ遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない」なぜか貯蓄が増えないと悩む夫婦は少なくありません。なぜなのか――。実は、その背景には「誤った思い込み」や「なんとなく続けている支出」が潜んでいる可能性も……。磯山裕樹氏の著書『夫婦貯金年150万円の法則』（青春出版社）より、夫婦でお金を貯められない原因と、家計を立て直すためのポイントをみていきましょう。保険に月6万、残クレで新車、住宅ローン4000万