「ムダ遣いしているつもりはないのに、お金が貯まらない」なぜか貯蓄が増えないと悩む夫婦は少なくありません。なぜなのか――。実は、その背景には「誤った思い込み」や「なんとなく続けている支出」が潜んでいる可能性も……。磯山裕樹氏の著書『夫婦貯金 年150万円の法則』（青春出版社）より、夫婦でお金を貯められない原因と、家計を立て直すためのポイントをみていきましょう。

保険に月6万、残クレで新車、住宅ローン4000万円…30代夫婦

「大きな支出をしているわけではないのにお金が貯まらない」というお悩みをもった共働き夫婦のご相談でした。家計を見てみると、その理由はすぐわかりました。

保険に毎月6万円、携帯に毎月2.5万円、保険と携帯だけで年間約100万円の支出です。100万円の時計、3年おきに買い替える300万円の残価設定の新車、4000万円の住宅ローンなどの借金の返済に毎月15万円、年間180万円です。確かに単発的な大きな支出はないのですが、継続的な大きな支出がある状態ではお金は貯まりません。

また、間違った情報源から、ふるさと納税にメリットはない、ポイ活はやっても仕方がない、個人年金保険が老後のお金を貯めるためにベストな方法などと思いこみ、家計の判断をしていました。家計がうまくいかない夫婦の典型的なパターンです。

まずやるべきは、根本的な家計に対する考え方を変えることでした。家計がうまくいく夫婦の「考え方」「見直し方」にマインドセットして、そのうえで、実践をしていくことでお金を貯めることができるようになりました。

実践後、夫婦の口から「たったこれだけをやればよかったんだ」と家計管理を夫婦で考えるときの順番とやるべきことを明確にして取り組む重要性を感じられていました。まじめな夫婦ほど、情報を見すぎてしまい、やらなくてもいいことに時間を使い、やらないといけないことをやっていないことがあります。

家計を整えたことで、お金のことで悩んでいた時間を家族の人生について考える時間に変えることができています。キャリアについてもしっかり考え、転職をして収入を上げられました。現在、家族の理想の生活に向けて夫婦で実践できていると言われています。

イライラ妻・無関心夫、お金の話ができない…40代夫婦

奥さま「結婚してからずっと主人は全く家計のことに興味がなく、ほぼ全て私が管理していたので、お金や将来のことを夫婦で話し合うことなどはもちろんありませんでした。私1人が大変で、主人は何も協力してくれないという不満が正直すごくありました。その結果、私のイライラから夫婦喧嘩になることも多々ありました」

ご主人「妻に任せきりの状況を理解していたものの、どこから手をつければ良いかわからなかった」

将来のお金の話をするのはお互いのためなのに、なぜか話しづらいと感じてしまい、お金の話を避けている夫婦は意外と多いです。お金の話を夫婦でやる気をだして実践するためには、効果が大きく、簡単な順に実践していくことが重要です。

まず、最初に実践したのは携帯代の見直しです。携帯のキャリアを変更して、家族で月1万円を削減できました。さらには、家電量販店で使える11万ポイントをもらえ、冷蔵庫を購入できた成功体験からスイッチが入り、誰でもできて効果が大きい、保険、買い物、税金、借金、ポイ活の5つを一気に実践できました。

やはり、家計への効果を実感してくるとモチベーションが格段にあがります。

最初にお会いしたときに、家計について質問すると、このような回答をされていました。「なぜこの保険に入ったのですか？」と質問すると、「保険会社のおすすめで」。「なぜこの住宅ローンを組んでいるのですか？」と質問すると、「銀行のおすすめで」。「なぜこの商品で投資しているのですか？」と質問すると、「証券会社のおすすめで」。すべて販売者のおすすめで購入しています。

こちらがきちんとした知識をもたず、相談をするとカモにされてしまいます。夫婦にとって必要ない商品や条件が悪い商品を買っていることに気づき、激怒されていましたが、安易に販売者のおすすめで決めていたのはご相談者です。ご相談を終えたあとは、きちんと学んで夫婦で決めることの大切さを実感されていました。

そして、「貯め方」を考え、「貯蓄を自動化」して貯める仕組みを作り、共働きで忙しい夫婦でも、お金が貯まる家計をストレスなく継続できています。旅行など今しかできない楽しみにお金を使いつつ、将来のためのお金の準備もされています。

そんなご夫婦が家計を整えてからは、夫婦一緒に現実に向き合い、話し合い、お互いに意見を言い合うようになったそうです。夫婦一緒に自分たちの家族の正解を見つけようと行動していることが以前の私たちでは想像もできない変化だと言われています。

磯山 祐樹

磯山FP事務所

代表