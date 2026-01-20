親の介護が現実味を帯びてくると、気になるのが「お金」のことです。しかし、親の資産状況を子どもが把握していないケースは少なくありません。いざというときに慌てないためには、介護にかかる費用の見通しと、親が使える資産・制度を事前に整理しておくことが大切です。 この記事では、介護前に確認しておきたい資産や手続きのポイントをわかりやすく解説します。 親の資産状況でまず確認すべき「全体像」