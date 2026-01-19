4代目ブレイキングダウンガールなどで活躍する蒼水天彩（あおみ・そら）さんが2026年1月14日、自身のインスタグラムを更新。オフショルダーの黒のドレスショットを披露した。「Breaking Down award 2025」蒼水さんは、「Breaking Down award 2025」とコメントを添えて、黒いドレス姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、オフショルダーの黒のロングドレスを着用。体の前で手を添えてポーズをとり、笑顔をみせていた。