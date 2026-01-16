黒竜江省には世界最大の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」のほかにも、氷点下30度の「極寒」の地には氷や雪の魅力を体験できるどんな斬新なアクティビティーがあるのだろうか？新華社が伝えた。12日から18日までの7日間、同省チチハル市の梅里斯ダウール族区で「第4回東北キャンプ大会」が開催されており、この疑問にピッタリなベストアンサーをそこで見つけることができた。「氷雪＋」をアイデアにしたこのイベントは、「極