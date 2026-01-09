8日、小泉進次郎防衛大臣（44）が朝の情報番組『サン！シャイン』（フジテレビ系）に沖縄県からリモートで生出演。MCを務める俳優の谷原章介（53）らとともに、日米・日中関係は今後どうなるのかについて議論を繰り広げた。番組ではアメリカによるベネズエラ攻撃が及ぼす日米・日中への影響についてのやり取りがある中で、コメンテーターで作家の遙洋子氏が「国際法も日米同盟もちょっと当てにならない、幻想だったのかもしれない