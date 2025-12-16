ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代

第22回 今井達也（西武）

「ドジャースを倒したい。もちろん、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と一緒にプレーするのは楽しいでしょう。だけど、ああいうチームに勝って、ワールドチャンピオンになることが自分の人生にとって一番価値がある」

西武からポスティングシステムでのメジャー移籍を目指している今井達也。あるテレビ番組に出演した時の発言要旨である。



高校３年夏の甲子園で全国制覇を達成した作新学院時代の今井達也 photo by Okazawa Katsuro





【終わってみれば大会ナンバーワン投手に】

下剋上宣言──もともと作新学院高（栃木）時代の2016年夏、エースとして甲子園を制した時の今井こそ、ある意味、下剋上だった。当時、今井はこう語っていた。

「昨年の秋には県大会ベスト４で、春は８強。関東大会にさえ出られなかったチームが全国優勝までこられたことは、奇跡に近いと思います」

甲子園の戦いを振り返る。尽誠学園（香川）との初戦は、最速151キロをマークして13三振を奪い、大会の完封一番乗りを果たすと、花咲徳栄（埼玉）との３回戦は、中盤から登板したドラフト候補の高橋昂也（現・広島）に投げ勝ち。準々決勝では木更津総合（千葉）のやはり好左腕・早川隆久（現・楽天）との投手戦を制した。

圧巻は、明徳義塾（高知）との準決勝だ。2点を先制した初回の守り、一死満塁のピンチで５番・谷合悠斗に対して「ギアを二段上げた」と、ストレート狙いとわかっていても、151キロの直球から入り、最後は真ん中149キロのストレートで遊ゴロ併殺に仕留めてみせた。谷合は、こう脱帽している。

「完全に捉えたと思ったんですが、押し戻されたような感覚がありました。球威に負けた」

そして、北海（南北海道）との決勝。バスターを多用するなど、相手のしぶとい仕掛けをあざ笑うように、３回にこの大会最速タイの152キロで三振を奪うなど、９回を７安打１失点で完投。終わってみれば５試合中４試合をひとりで投げ抜いて41回で44三振を奪い、自責点５の防御率1.10と、抜群の安定感で優勝投手に輝いた。

大会前は、３回戦で投げ合った高橋をはじめ、横浜（神奈川）の藤平尚真（現・楽天）、履正社（大阪）の寺島成輝（元ヤクルト）が「ビッグ３」と称されていたが、終わってみれば「ビッグ４」となり、今井がナンバーワンとなった。

【エース格からベンチ外の屈辱】

じつは今井は、前年夏も栃木大会ではエース格だった。だが、チームは甲子園に出場したものの、不安定な制球が災いして、甲子園ではベンチ入りから外れるという屈辱を味わう。秋の新チームでも、栃木の準決勝で敗れたのは自身の暴投からだ。ひと冬越えた３年春の県大会でも、入江大生（現・DeNA）に背番号１を譲り、今井は18番。マウンドには、一度も立つことがなかった。今井がその頃を振り返る。

「２年までの段階では、ただ速いボールを投げるだけで打者を見るということができなかったんです」

そこで小針崇宏監督が課したのは、ふだんの練習からエースの自覚を持たせることだった。いわば、取り組む姿勢。今井は、孤独なメニューを課された冬場のトレーニングを思い出す。

「今チームは、栃木の夏6連覇を目指そうと、練習メニューでも６にこだわってきました。たとえば、シャドウピッチングなら600回、腹筋なら60回を6セットなど......」

並行して体重増にも取り組み、春の県大会では入江の８キロにはかなわないが、４キロ増やした。ちなみに、その増量によって「飛距離が伸びました」という入江は、この16年夏の甲子園で３試合連続ホームランという大会タイ記録を達成しているが、「ピッチャーとしてはライバルですけど、スピード、変化球のキレ、今井にはかなわない。頼りがいがありました」と舌を巻き、３年春終了後には一塁手に軸足を移した。

ようやく真のエースとなった今井を軸に、チームは夏の栃木で６連覇を達成したが、県大会での成績は特筆するほどではなかった。だが、冬からの積み重ねが、夏の甲子園で今井をナンバーワンに押し上げた。

７月に練習試合で対戦した木更津総合の五島卓道監督は、次のように証言する。

「あの時はまだ、球がばらついていた。事実ウチの打線も、ホームランなどで（今井から）点を取りました。それが甲子園に来てみると、まるで別人のような変わり方です」

【投手に必要不可欠なセンス】

その木更津総合戦では、ピッチャーとして不可欠な資質も見せつけた。2点差に詰め寄られた7回、なお二死一、二塁の場面。二塁走者のリードが大きいと見た作新の遊撃手・山本拳輝が、けん制のサインを出そうと二塁ベースに寄りかけたまさにその瞬間、今井がドンピシャのタイミングで投げ込み、ランナーを刺したのだ。山本が言う。

「あのけん制はノーサインです。ふつう、自分のサインを受けたキャッチャーから今井に合図を送るんですが、あそこはサインを出す前、ベースに入ろうとしている自分に今井が合わせてくれた。ランナーがちょっと無警戒だったのを、よく見ていたんでしょう」

152キロのストレートばかりが目立つが、このセンスのよさこそ今井の真骨頂である。

捕手の鮎ヶ瀬一也もこう語る。

「カットボール、スライダー、カーブ、チェンジアップ......真っすぐよりも、今井のよさは変化球のキレだと思います」

変化球を精密に、低めに集める今井の投球には、なかなかつけいるスキがなかった。夏の甲子園では控えだったが、前年の秋に捕手として今井の球を受けた水口皇紀は言う。

「いつ頃からか、今井が『指先が焦げる』と言うんです。僕は知らない表現でしたが、中指の先に血豆ができ、また固まり、血が出て、また固まるらしい。そのたびに指のかかりがよくなっているということで、プロ野球のピッチャーによくあるらしいですね。それと甲子園に来てからも、部屋に行くと右手でずっとボールを持って遊んでいる。そうやって、指先の繊細な感覚を養っていたんだと思います」

ちなみに、尽誠戦で達成した完封は、作新学院の投手としては、春夏を通じて江川卓(1973年選抜の今治西戦)以来だった。そういえば......今井の張り出した耳は、あの怪物・江川に似ていなくもない。

【大学日本代表相手に２回５奪三振】

さらにびっくりしたのは、大会後に行なわれたU18高校日本代表の壮行試合だ。大学日本代表の猛者たちを相手に、8回から登板した今井は、先頭打者にいきなり151キロをマークするなど4者連続三振。

結局２回を５三振、内野安打１本に抑えてしまうのだ。甲子園の決勝からわずか６日の快投にも今井は、「変化球でカウントを取れるところを見せたかった」と涼しい顔だ。対照的に、今井のストレートに見逃し三振を喫した森川大樹（法政大）は驚きの表情を見せた。

「『低い』と思って見逃した球が、ボール１個分伸びてきた。大学でも、あまりいません」

ちなみに、この試合では寺島も登板したが、「大学生は、決めにいった球もファウルしてくる」とレベルの差を痛感し、今井の球を受けた秀岳館（熊本）の九鬼隆平（現・DeNA）は次のように語っていた。

「ピッチャーの球は、投げたら沈むのがふつうです。でも今井の球は、低めから上がってきます。あんなスピンのストレートは、見たことがありません」

日本代表で、高校トップ級の球を受けた女房役がこうなのである。今井の投球を間近に見た藤平は、「今井のように、からだ[俊寺1]全体をうまく使って、キレのあるボールを投げなくてはいけない」と語っていた。

かくして......全国的には無名だった今井が、夏の甲子園まで見事な下剋上を遂げた16年夏。メジャーリーグでも、天下を取りにいく。