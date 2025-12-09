元TOKIOの松岡昌宏（48）が9日、都内の三越劇場で「いきなり本読み！in三越劇場」初日を迎えた。公演後、劇場を後にする際に報道陣から「日テレから何か説明はありましたか？」と問いかけられたが、微笑を浮かべて会釈。無言で送迎車に乗り込み、その場を後にした。TOKIOを巡っては、今年6月、国分太一（51）が「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板したことが発表された。日テ