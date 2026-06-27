震度6弱を観測した地震から一夜明け、山梨県内では被害の状況が明らかになってきました。地震は26日午後10時半ごろ発生し、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されます。地震から一夜明けると…。富士吉田市内では、建物の壁が崩落したり看板が破損したりするなどの被害が確認されたほか、土産物店では、陳列されていたワインの瓶が割れ、散乱した破片を片付ける店員の姿がみられました。また、西桂町では、2階建ての民家