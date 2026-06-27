南魚沼警察署は26日、湯沢町の山で登山者1人を救助したと発表しました。現場は湯沢町三俣の神楽ヶ峰です。救助されたのは埼玉県川越市の70代男性です。26日に13人のパーティで登山していましたが、登山中に両足がけいれんして歩けなくなり、午後3時半頃に同行者が119番通報しました。消防が午後5時半に男性を発見し、その後、救助しました。男性は搬送されましたが、外傷はなく、命に別条はないということです。