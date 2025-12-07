6日、沖縄沖の公海上空で、航空自衛隊の戦闘機が中国軍の戦闘機から2度にわたりレーダーの照射を受けました。小泉防衛相は「今回のレーダー照射は、航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為。このような事案が発生したことは極めて遺憾。中国側には強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた」と述べました。6日午後4時半ごろ、沖縄本島の南東の公海上空で、空母から飛び立った中国軍のJ-15戦闘機への警戒・監視中だった航