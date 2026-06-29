陸上自衛隊 西部方面隊は、後輩隊員に暴行を加えたとして、システム通信群に所属する29歳の3等陸曹を停職3か月の懲戒処分としました。西部方面隊によりますと、3等陸曹は2020年6月、健軍駐屯地内で後輩隊員2人のすね毛などの体毛に火をつける暴行を加えたということです。 後輩隊員2人にケガはありませんでした。3等陸曹は「悪ふざけでやった」と話しているということです。 また、この行為をあおったとして42歳の3等陸