陸上自衛隊健軍駐屯地は、隊員2人を、後輩の体に火をつけたなどとして停職処分にしました。 停職3か月の懲戒処分を受けたのは、西部方面システム通信群に所属する29歳の3等陸曹です。 健軍駐屯地によりますと、この陸曹は2020年、昼休みの時間などに駐屯地内で後輩隊員2人のすね毛にライターで火をつけました。 また、その行為をそそのかしたとして、同じ部隊の42歳の3等陸曹も停職10日の懲戒処分を受けました。 いずれ
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