『頭文字D』の ”後継作” TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』が、2026年1月4日（日）よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送開始。大逆転を予感させる、3rd SeasonのキービジュアルとPV第1弾が公開。またオープニング＆エンディング・テーマの情報も公開された。＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャスト、アーティストをチェック！（写真17点）『MFゴースト』の原作は、しげの秀一により2017年から『ヤングマガジン』（講談