ニューストップ > からだニュース > インフルエンザと風邪では咳の特徴が異なる？医師が解説 インフルエンザ 病気 Medical DOC インフルエンザと風邪では咳の特徴が異なる？医師が解説 2025年11月11日 9時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと インフルエンザと咳の関係性について、医師が解説している インフルの咳は痰が少ないものが目立つ一方、風邪の場合は軽い痰を伴うそう また、インフルの咳は突然の高熱と同時、あるいは少し遅れて現れるとのこと 記事を読む おすすめ記事 「水ぶくれを放置するリスク」は何かご存知ですか？注意点も医師が解説！ 2025年11月10日 12時30分 「点状角質融解症の治療法」はご存知ですか？予防法も医師が解説！ 2025年11月11日 11時30分 「打撲（だぼく）」の痛みや腫れはどのくらい続くのか？予後を医師が解説！ 2025年11月6日 14時30分 高度紙、今期経常を19％上方修正、配当も10円増額 2025年10月30日 14時0分 【東京都】基準超えでインフル注意報発令！ 今すぐできる感染対策まとめ。早期の予防接種と生活習慣の見直しを 2025年11月6日 17時25分