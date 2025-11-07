「侍ジャパン強化合宿」（６日、宮崎）野球日本代表・侍ジャパンが６日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向け、宮崎市内で強化合宿をスタートさせた。ブルペンにはピッチクロックを設置し、投手と捕手にはピッチコムを導入。来年３月のＷＢＣに向け新ルール対応に着手したが、実際に試用した坂本誠志郎捕手（３１）、平良海馬投手（２５）らから戸惑いの声も聞こえた。