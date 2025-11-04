セレモニーでスピーチしたドジャースの山本由伸【写真：ロイター】THE ANSWER

山本由伸が「ついに言ったな」ネットで話題の言ってない名言発動に喝采

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸が現地時間3日、WS優勝パレードで英語でスピーチした
  • 「負けるという選択肢はない」と英語で話し、観客から喝采を浴びた山本
  • 日本のファンからは「ついに言ったな」「流行語大賞」などの声が上がった
記事を読む

