会社や取引先の人に「感じのいい人だな」と思われる人はどんな人か。日本合コン協会会長で、初対面同士のマッチングを2000回以上見てきた田中絵音氏は「ビジネスシーンで人から好かれる人は、定番の挨拶にも素敵な言葉をちょい足ししている」という――。撮影＝南方篤日本合コン協会の田中絵音さん - 撮影＝南方篤■「お疲れ様」を言うだけでは好かれないビジネスシーンで日常的に交わされる挨拶といえば「お疲れ様」。便利な表現