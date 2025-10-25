星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」は10月22日、深夜・早朝到着便でも、通常のチェックイン時間(15:00)を待たずにホテル到着後すぐに客室へ入室できる新サービス「着陸&チェックイン」を開始した。「着陸＆チェックイン」スケジュールイメージ図日本からグアムへは深夜・早朝に到着する便もあり、宿泊客からは「空港からの移動手段が不安」「ホテルに到着してもチェックイン(15:00)まで長時間待つことになり、身体が