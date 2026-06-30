続く円安で海外旅行に手が届かなくても、国内でちょっと贅沢な旅がしたい─。物価高で何かと我慢しがちな昨今。それでも人生を謳歌したいと「ご褒美旅」をする人が増加中。今話題のオールインクルーシブなど、多彩なサービスで“おこもり滞在”が満喫できる宿を、ホテル評論家の瀧澤さんがナビゲート!【写真】京都で築100年の町屋に！喧騒を忘れられる“隠れ宿”妥協したくない大人の旅に宿が主役のご褒美ステイ物価高が続く