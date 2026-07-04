急な予定変更はNG 発達障害の子に身につけさせたい「スケジュール感覚」現代ビジネス

急な予定変更はNG 発達障害の子に身につけさせたい「スケジュール感覚」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 発達障害を抱える子の生活習慣づくりに関する書籍の知恵を紹介する
  • ADHDの子にはスケジュール感覚を養うことが自立への第一歩だという
  • 絵カードで「見える化」し、家族全員で共有・協力することが重要とされる
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