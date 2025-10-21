日本の証券市場が初めて4万9000円を超えた。自民党の高市早苗総裁が野党の日本維新の会との連立合意により次期首相になることが確実視されてだ。政治的不確実性解消と景気浮揚に対する期待が市場に反映された。20日の日経平均は前営業日より3．37％上がった4万9185円で取引を終えた。4万9000円を超えたのは初めてだ。この日東京証券取引所で大型株を中心とするプライム市場に上場する銘柄の90％が値を上げた。市場全般を反映するTO