CNN）米国はイランが今後数日中に公式声明を出し、ホルムズ海峡は開放されており、海峡通過を試みる商船は攻撃を受けないと表明することを期待している。複数の米高官が明らかにした。高官らは、公式宣言を行わなかった場合にイランが被る結果については具体的に言及しなかった。ただ大まかな言い方で、米国はさらなる措置を講じる可能性があると警告した。当局者の1人は「もしイランがそうした立場でないなら、彼らにとって良い