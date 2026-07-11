10日、地震で倒壊した建物のがれきの上で活動する救助隊員＝ベネズエラ・ラグアイラ州（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス国会議長は10日、連続大地震による死者が4118人になったと発表した。負傷者は1万6740人。国連は住宅やインフラの直接的な被害額だけで370億ドル（約6兆円）になると推計。復興に向け各国の継続的な支援が必要となりそうだ。国連によると、約800万人が人道支援を必要としている。