【キーウ共同】欧州安保協力機構（OSCE）の民主制度・人権事務所は9日、ロシアがウクライナの占領地で、最も多くて約160万人の学齢期の子どもに対し、軍事教育や思想教育を実施しているとの報告書を公表した。ウクライナの子どもへの「人道に対する罪」に当たる可能性があるとし、ロシアにやめるよう要求した。報告書によると、占領地の学校ではウクライナ語の授業が廃止された。歴史教科書はロシア文明の優位性を宣伝し、ウク