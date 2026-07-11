〈「休日出勤の打診は子どもがいない人にしか来ない」くどうみやこさんが1000人以上の当事者に聞いた、子どもがいない女性たちの“リアルな悩み”〉から続くライフコースの多様化が進む日本社会。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、生涯子どもを持たない女性の割合は、将来的に「約4割」に達するという。【マンガ】『子どものいない私たちの生き方』を読む『まんが 子どものいない私たちの生き方』（小学館）は、子ど