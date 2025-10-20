青森県弘前市にて、2025年10月31日(金)から11月9日(日)まで『弘前城菊と紅葉まつり』が開催されます。弘前公園を鮮やかに染め上げる紅葉と、菊をはじめとしたフラワーアートが古城の秋を引き立てる、この季節ならではの美しいイベントです！ 弘前城菊と紅葉まつり 開催期間：2025年10月31日(金)〜11月9日(日)会場：弘前公園 (メイン会場：弘前城植物園)弘前城植物園入園料(税込)：個人 大人(高校生以上) 320円／小