約1,100本の楓と約2,600本の桜が織りなす紅葉！弘前城菊と紅葉まつり

青森県弘前市にて、2025年10月31日(金)から11月9日(日)まで『弘前城菊と紅葉まつり』が開催されます。

弘前公園を鮮やかに染め上げる紅葉と、菊をはじめとしたフラワーアートが古城の秋を引き立てる、この季節ならではの美しいイベントです！

弘前城菊と紅葉まつり

開催期間：2025年10月31日(金)〜11月9日(日)

会場：弘前公園 (メイン会場：弘前城植物園)

弘前城植物園入園料(税込)：

個人 大人(高校生以上) 320円／小人(小・中学生) 100円

団体(10名以上) 大人 250円／小人 80円

※まつり期間中は開園時間を20:00まで延長(最終入場19:30)

1962年に始まった歴史ある『弘前城菊と紅葉まつり』

弘前公園内を鮮やかに染め上げる約1,100本の楓と約2,600本の桜が織りなす紅葉は、秋の弘前の風物詩となっています。

メイン会場となる弘前城植物園では、フラワーアートの展示や市民菊花展などが開催され、古城の秋を華やかに彩ります。

紅葉特別ライトアップ

弘前城天守や櫓、城門の通常ライトアップに加え、楓と桜の紅葉を対象とした特別ライトアップが行われます。

また、ねぷた絵を使用した行灯「錦の灯り」や「城門の篝火(かがりび)」も設置され、弘前公園の幻想的な夜を演出。

ライトアップは10月31日(金)から11月中旬頃まで、16:00から21:00の予定で実施されます。

フラワーアート

園内各所が、菊などを使った色鮮やかなフラワーアートで装飾されます。

綾山玄武(りょうざんげんぶ)

全長約16メートルの巨大な玄武のフラワーアートが登場。17:30から19:45まではプロジェクションマッピングも開催されます。

ぽんぽんマムの庭

丸い菊「ピンポンマム」をモチーフにした毛糸の「ぽんぽんマム」が三の丸庭園を埋め尽くします。

そのほか、菊で彩られた巨大な「花輪くぐり」や、りんごを取り入れた「りんごの花手水」など、写真映えするスポットが満載です。

弘前公園中濠紅葉観光舟

中濠を舟で巡り、水上から紅葉を楽しめる観光舟が期間限定で運行されます。

普段とは違う目線から、お城と紅葉の美しい景色をゆったりと堪能できる特別な体験です。

運行時間：9:00〜17:00(最終乗船16:30)

乗船料：中学生以上 1,000円(税込)、小学生以下 500円(税込)

そのほかの見どころ

会場内には、焚き火を囲んでコーヒーやクラフトビールを楽しめる「ゆる焚き火と野遊びのエリア」や、竹にあかりを灯した幻想的な「竹あかり」の演出も。

また、追手門と東門の入り口では、地元中学生が制作した、花で飾られた動物たち「つがるんるん動物園」が来場者をお出迎えします。

昼は色鮮やかな紅葉、夜は幻想的なライトアップと、一日中楽しめる秋の弘前公園。

この季節にしか出会えない美しい風景を体感しに、ぜひ足を運んでみてください。

弘前公園で開催される「弘前城菊と紅葉まつり」の紹介でした。

