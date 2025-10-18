ドジャースはワールドシリーズ進出へ残り1勝【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放った。不振に苦しんできたポストシーズンでは自身初の“二刀流弾”で、本拠地には大歓声が沸き起こった。初回の