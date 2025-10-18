ドジャースはワールドシリーズ進出へ残り1勝

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを放った。不振に苦しんできたポストシーズンでは自身初の“二刀流弾”で、本拠地には大歓声が沸き起こった。

初回のマウンドで3者連続三振を奪った直後、目の覚めるような一発だった。フルカウントから6球目のスラーブを右翼最上段まで運び、確信歩きを見せた。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約135.9メートル）、角度25度の特大弾だった。

ポストシーズンでの本塁打はワイルドカードシリーズの初戦となった9月30日（同10月1日）のレッズ戦で2発をマークして以来、9試合ぶり。レッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進だったが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わった。

ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでは14日（同15日）の第2戦で4試合ぶりの安打を放つと、15日（同16日）の練習では珍しく屋外フリー打撃を行い、32スイング14本の柵越え。ドジャースタジアムの右翼屋根裏に飛び込む推定150メートルの特大弾を放つ場面もあった。本拠地に戻った16日（同17日）の第3戦では初回に右翼線三塁打を放って先制に貢献し、復調の兆しを見せていた。

試合前時点でのポストシーズン成績は9試合で38打数6安打の打率.158、2本塁打、6打点、1盗塁、OPS.641。ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ3連勝で2年連続ワールドシリーズ進出へ王手をかけており、チームを勢いづける一発となりそうだ。（Full-Count編集部）