夢だった仕事に就いてみたら、現実は悲惨だった……。そんな投稿を寄せたのは40代男性（サービス・販売・外食）。憧れだった中華料理のコックとして「高級外資系」のホテルに就職したが、その労働環境に絶望したそうだ。「当時20歳になる年でしたが（初任給をもらった時は19歳）手取りはなんと11万円ほど」25年ほど前の水準だとしても、給与が低すぎることは自明である。一体どのような職場だったのだろうか。（文：境井佑茉）一方