俺はまだやれる--。豊富な経験と自信を手に、50代で独立に挑むミドルシニアは少なくありません。しかし、会社の看板を失った途端、現実に打ちのめされるケースも後を絶ちません。その輝かしい挑戦を、無謀な賭けに終わらせないために必要なことは何でしょうか？「会社の看板があったから仕事ができた」痛恨の誤算大手メーカーで企画部長を務めていた佐藤誠さん（53歳・仮名）は、社内でも一目置かれる存在でした。しかし、会社の業