英プレミアリーグが、いわゆる「サラリーキャップ」を導入するかもしれないと英『Daily Mail』が伝えている。これは「アンカー制度」と呼ばれる。各チームが支出できる金額を、最下位のチームが放映権料や賞金として受け取った額の5倍までに制限する仕組みだという。選手や監督の給与、契約期間にわたって分割される移籍金、代理人費用などを含む費用について、全クラブが最下位チームに支払われる5倍までしか支出できないルールに