英プレミアリーグが、いわゆる「サラリーキャップ」を導入するかもしれないと英『Daily Mail』が伝えている。



これは「アンカー制度」と呼ばれる。各チームが支出できる金額を、最下位のチームが放映権料や賞金として受け取った額の5倍までに制限する仕組みだという。選手や監督の給与、契約期間にわたって分割される移籍金、代理人費用などを含む費用について、全クラブが最下位チームに支払われる5倍までしか支出できないルールになる。この規則が導入されれば、選手の給与は制限され、事実上サラリーキャップが設定されたような状態になるというわけだ。金額の今後数週間のうちに、プレミアリーグのクラブはこの制度の導入について投票を行う。



