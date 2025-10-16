Image: Amazon.co.jp この記事は2025年4月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホだけでなく、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンも日常的に使っている人も多いはず。だけど、正直なところ、毎日ケーブルにさして充電するの、面倒くさくないですか…？コンセントや充電ケーブルを探した