4頭のジャイアントパンダが2025年6月に中国へと旅立ち、現在“パンダ0頭”となった和歌山県にあるアドベンチャーワールド。30年以上、日中双方でジャイアントパンダの保護・繁殖に取り組んできた同パークが、新たな取り組み「PANDA LOVE CLUB ー想いがつながる、パンダLOVEな時間ー」を始めたと聞いて、取材してきました。PANDA LOVE CLUBとはまずは「PANDA LOVE CLUB」を始めたきっかけについて、広報の若林まなみさんにうかがい