サンワサプライ株式会社は、USB Power Delivery対応の容量20000mAhモバイルバッテリー「BTL-RDC39」を発売した。最大20W出力でスマートフォンやタブレットを急速充電できる。安心・安全な各種保護機能を備え、長時間の外出や出張をサポートする。■USB PD最大20Wで急速充電できるスマートフォンやタブレットなどへ充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリー。USB PD規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブ