出張や旅行におすすめ！20000mAhモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、USB Power Delivery対応の容量20000mAhモバイルバッテリー「BTL-RDC39」を発売した。最大20W出力でスマートフォンやタブレットを急速充電できる。安心・安全な各種保護機能を備え、長時間の外出や出張をサポートする。
■USB PD最大20Wで急速充電できる
スマートフォンやタブレットなどへ充電ができる容量20000mAhのモバイルバッテリー。USB PD規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる。
■スマートフォンを最大約6回充電できる大容量20000mAh
スマートフォンを最大約6回、またはタブレットを1回程度充電できる20000mAhの大容量タイプで、 出張や旅行などでも安心だ。
■最大3台の機器を同時に充電できる
USB Type-C×1ポートと、USB A×2ポートを搭載しています。 様々な機器を同時に3台充電することができる。
■Type-Cケーブル付属
接続機器の充電とモバイルバッテリー本体の蓄電に使える、約30cmのType-Cケーブルを付属している。買ってすぐに本製品を使用できる。
■電池残量が一目でわかるLED表示
電池残量を4段階で確認できるLEDを搭載し、充電タイミングが一目でわかる。
■機内持ち込み可能
UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で機内持ち込みも可能だ。
■PSE認証取得の高い安全性
本製品は電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した、安全性の高い製品だ。
■多重保護機能で安心使用
過電流、短絡、過充電、過放電などの保護機能に加えて、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載している。
■回収・リサイクルに対応
本製品はJBRCが実施する回収、リサイクル対象の製品だ。家電量販店やホームセンターなどの協力店・協力自治体にて回収ができる。
■名入れ可能
記念品などにも最適です。範囲内に社名や学校名などが印字できる。
■モバイルバッテリー（20000mAh・PD20W）「BTL-RDC39」
