BTSに対するデマを流したネットユーザーらが、法的処罰を受ける見通しとなった。所属事務所ビッグヒットミュージックは29日、ファンコミュニティーWeverseに「当社は、今四半期にも国内コミュニティー多数ギャラリー、音源サイト、海外SNSチャンネルに対するモニタリングおよびファンのみなさんの大切な情報提供を土台に、悪質な掲示物作成者に対する告訴を進めた。アーティストの権益保護のため、不法行為に対して無寛容を原則と