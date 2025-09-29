中国メディアの界面新聞はこのほど、高精細度テレビ放送の4K放送が、日本では民放5社が撤退に向かうなど振るわないのに対して、中国では各放送局が次々に放送を開始している理由を紹介する記事を発表した。日本の五大民間放送局は年間300億円の赤字を理由にBS4Kチャンネル事業から一斉に撤退し、周波数を返上して、代わりにインターネットのストリーミングで4Kコンテンツを提供する方向に転換した。2018年の開始以来、4Kチャンネル